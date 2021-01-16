Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

16.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:04
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi sabah etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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