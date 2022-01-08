Meteorolojiden, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

HATAY (AA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş ve Osmaniye genelinde, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olması beklendiği bildirildi.

Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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