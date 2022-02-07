Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın, Marmara bölge genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Batı Karadeniz, Marmara, Fırtına, Ege, Güncel, Haber

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