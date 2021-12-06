Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Meteoroloji, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı uyarısı

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title