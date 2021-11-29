Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğu ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz'de salı günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

 Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title