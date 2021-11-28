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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Marmara, Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden itibaren, Güney Ege ve Batı Karadeniz'de ise yarın fırtına bekleniyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara, Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden itibaren, Güney Ege ve Batı Karadeniz'de ise yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve salı günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de de bu akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde beklenen fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde rüzgar yönünün batı ve güneybatıya döneceği ve salı günü öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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