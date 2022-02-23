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Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği beklenen rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği öngörülen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de yarın öğle saatlerinde kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda da rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Marmara, Fırtına, Güncel, Haberler

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