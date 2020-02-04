Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden denizler için fırtına uyarısında bulunuldu.

04.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:38
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden denizler için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, 'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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