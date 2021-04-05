Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı
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Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı

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Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ ve kar erimesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ ve kar erimesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle batılı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman hamleli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 10, Muş'ta 15, Van'da 13 ve Hakkari'de 14 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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