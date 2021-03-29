Meteorolojiden çığ uyarısı
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Meteorolojiden çığ uyarısı

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Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat
Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklendiği belirtilerek, "Buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 3, Muş'ta 9, Van'da 10 ve Hakkari'de 8 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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