Meteorolojiden çığ uyarısı
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Meteorolojiden çığ uyarısı

21.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:33
Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde (40-60KM/SA) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 6, Van, Hakkari ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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