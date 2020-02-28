Meteorolojiden çığ uyarısı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Meteorolojiden çığ uyarısı - Haber

Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde çığ uyarısında bulunuldu.

28.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:09
Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde çığ uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, "28.02.2020 bugün saat 18.00 ile 02.03.2020 saat 11.59 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerler için gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışı sebebi ile çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler