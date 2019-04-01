Meteorolojiden Çığ Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer yağmur, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıkların da önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 2, Muş'ta 3, Bitlis'te 1 ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Bitlis'te 4, Hakkari'de 5 ve Muş'ta 8 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA