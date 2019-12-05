Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı
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Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı

Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

05.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:16
Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı

ve genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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