Meteorolojiden Çankırı, Bolu ve Karabük için fırtına uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Çankırı, Bolu ve Karabük için fırtına uyarısı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Çankırı, Bolu ve Karabük için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde fırtına uyarısında bulundu.

KARABÜK (AA) - Meteoroloji, Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Bolu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini yarın kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.???????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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