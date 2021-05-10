Meteorolojiden Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için don uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteorolojiden Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için don uyarısı

Meteorolojiden Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için don uyarısı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için pazartesi ve salı günü için don uyarısı yapıldı.

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için pazartesi ve salı günü için don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 ilde pazartesi ve salı günleri gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Tandoğan Burak Yılmaz Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteorolojiden Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için don uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:24:20. #1.15#

title