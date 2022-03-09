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Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı

AA - Burak Akay - Güncel
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Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı

Çanakkale'de zirai dona karşı uyarı yapıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'de mevcut hava şartları sebebiyle zirai don olayının devam ettiği belirtildi.

Zirai don olayının, 10 Mart Perşembe akşam saatlerinden, 16 Mart Çarşamba sabahına kadar devam etmesinin beklendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyı ve iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Burak Akay - Güncel

Meteoroloji, Çanakkale, Mart, Güncel, Haberler

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