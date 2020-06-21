Meteorolojiden Çanakkale için "kuvvetli yağış" uyarısı Çanakkale'de, yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Çanakkale'de, yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde, yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek rüzgar, sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA