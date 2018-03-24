Meteorolojiden 'Çamur Şeklinde Yağış' Uyarısı

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bölgenin güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşımı beklendiği, bundan dolayı çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların akşam saatlerinde Van, gece saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Bölgemizin güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşımı beklendiğinden; hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN