Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

17.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:56

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 8, Bitlis'te 3, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA