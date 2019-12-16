Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

16.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:02
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Bitlis'te 4, Hakkari'de 5 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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