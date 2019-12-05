Meteorolojiden buzlanma uyarısı
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Meteorolojiden buzlanma uyarısı

İç ve doğu bölgelerde önümüzdeki 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50
Meteorolojiden buzlanma uyarısı

İç ve doğu bölgelerde önümüzdeki 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve 'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gelecek 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don tahmin ediliyor.

Don ve buzlanmanın iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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