Meteorolojiden buzlanma, çığ ve kar yağışı uyarısı

19.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:10

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanmaz, çığ ve kar yağışı uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer hamleli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Hakkari'de 4, Muş ve Bitlis'te ise 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA