Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı
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Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa için 2 günü kapsayan sıcak hava uyarısı yapılırken, bu zamana kadar 1 Temmuz tarihinde yaşanan en yüksek sıcaklık rekoru bekleniyor.

Verilere göre bu zamana kadar 1 Temmuz tarihinde ölçülen en uç sıcaklık 34,5 olurken, bugün termometrelerin 15.00-18.00 saatleri arasında 37 derece göstermesi bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 71 olacağı tahmin edilen Bursa'da, Cumartesi ve Pazar günü ise sıcak hava yerini gök gürültü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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