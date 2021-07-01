Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa için 2 günü kapsayan sıcak hava uyarısı yapılırken, bu zamana kadar 1 Temmuz tarihinde yaşanan en yüksek sıcaklık rekoru bekleniyor.

Verilere göre bu zamana kadar 1 Temmuz tarihinde ölçülen en uç sıcaklık 34,5 olurken, bugün termometrelerin 15.00-18.00 saatleri arasında 37 derece göstermesi bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 71 olacağı tahmin edilen Bursa'da, Cumartesi ve Pazar günü ise sıcak hava yerini gök gürültü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı