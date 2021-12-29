Meteorolojiden Burdur için kuvvetli yağış uyarısı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Burdur için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
BURDUR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Burdur için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, Burdur'da yarın sabah saatlerinden itibaren, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak bekleniyor.
Yağışların, 1300 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Uyarıda, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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