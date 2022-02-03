Meteorolojiden Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
BOLU (AA) - Bolu'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli kar yağışının yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA / Zafer Göder - Güncel