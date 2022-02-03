Meteorolojiden Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Meteorolojiden Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Bolu'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

BOLU (AA) - Bolu'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli kar yağışının yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zafer Göder - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, kar, Güncel, Haber

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