Meteorolojiden Bolu'da fırtına uyarısı

Bolu'da yarın için şiddetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50-80 kilometre hızla esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz