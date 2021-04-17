Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güneyden saatteki hızı 70 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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