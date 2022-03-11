Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Fırtına, Güncel, Haberler

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