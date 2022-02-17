Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

AA, Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de ( Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Batı Karadeniz, Kastamonu, Düzce, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title