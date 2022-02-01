Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile özellikle Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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