Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına, Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına, Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Batı Akdeniz için fırtına, Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz bölgesinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtınanın, güney ve güneydoğu yönlerden esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 50-75 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Muğla genelinde de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer metrekareye 20-60 kilogramı bulan yağış düşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortuma karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız