Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Bölge Müdürülüğü, Balıkesir ve ilçeleri için kısa süreli sağanak ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürülüğü, Balıkesir ve ilçeleri için kısa süreli sağanak ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden verilen flaş uyarı ile Balıkesir ve ilçeleri için sağanak yağış ve kuvvetli yağmur ikazı yapıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve Balıkesir meteoroloji radar ürünlerine göre; Balıkesir'in Gönen, Balya, Burhaniye, Gömeç, İvrindi, Havran, Manyas, Dursunbey ve Kepsut ilçeleri ve çevre mahallelerinde kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı ve yerel dolu yağışı beklendiğinden yaşanması muhtemel su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilerek vatandaşlar ve çiftçiler uyarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA