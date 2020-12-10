Meteorolojiden Balıkesir'de fırtına ve sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Balıkesir'de fırtına ve sağanak uyarısı

10.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:31
Meteorolojiden Balıkesir'de fırtına ve sağanak uyarısı

Balıkesir'in güneybatı kesimlerinde fırtına ve sağanak uyarısında bulunuldu.

Balıkesir'in güneybatı kesimlerinde fırtına ve sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir'in güneybatı ilçeleri olan Ayvalık, Edremit, Havran, Gömeç, Burhaniye ve İvrindi'de 60 ila 80 kilometre hızında kısa süreli fırtına esmesi tahmin ediliyor.

Ayrıca yine aynı ilçelerde, metrekareye 20 ila 60 kilogram sağanak oluşabilecek gök gürültülü yağış bekleniyor.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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