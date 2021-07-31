Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı
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Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji son hava raporunu paylaştı; Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyıları için aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji son hava raporunu paylaştı; Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyıları için aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

Son verilere göre "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Uzmanlar ise aşırı sıcaklar nedeniyle 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini raporladı.

Buna göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan meteoroloji üç büyük kentin sıcaklık değerlerini de paylaştı. Buna göre İstanbul'da hava az bulutlu ve açık 36, Ankara'da az bulutlu ve açık 34, İzmir'de de yine az bulutlu ve açık 39 derece olacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı
Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı
Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı
Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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