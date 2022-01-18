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Meteorolojiden Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

Meteorolojiden Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da bugün akşam saatlerinden 21 Ocak sabah saatlerine kadar hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşecek.

Bölgede, akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvetlerde, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.

Açıklamada, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Meteoroloji, Antalya, Muğla, Ocak, Güncel, Haber

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