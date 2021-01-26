Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık