Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için "kuvvetli yağış" uyarısı
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Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için "kuvvetli yağış" uyarısı

26.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:18
Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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