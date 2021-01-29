Meteorolojiden Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için fırtına uyarısı

29.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:52
Meteorolojiden Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için fırtına uyarısı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için fırtına uyarısı yapıldı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına, yer yer tam fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 89 ila 102 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizlerde de fırtına uyarısı yapıldı.

Kuvvetli fırtınanın yarın saat 23.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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