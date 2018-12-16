Meteorolojiden Antalya İçin Yeni Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya merkez ile Kemer ilçesi çevresi için yeni kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji, iki gün önce Antalya merkeze bugün için yaptığı kuvvetli yağış uyarısını Pazartesi günü akşamına kadar uzattı. Yapılan uyarıda, "Antalya merkez ve batı kesimlerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve Kemer çevrelerinde, yarın (17.12.2018 ) Antalya'nın doğu kesimlerinde (Aksu, Serik, Manavgat ) kuvvetli (21 -50 kg/m) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ANTALYA