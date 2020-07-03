Meteorolojiden Antalya için "sıcak hava" uyarısı
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Meteorolojiden Antalya için "sıcak hava" uyarısı

Antalya'nın iç kesimlerinde hava sıcaklığını artması bekleniyor.

Meteorolojiden Antalya için
03.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:22

Antalya'nın iç kesimlerinde hava sıcaklığını artması bekleniyor.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bölgenin Basra Alçak Basınç Merkezi'nin etkisi altında olması sebebiyle sıcaklığın 34 ila 37 dereceler arasında seyredeceği belirtilen açıklamada, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgede hafta boyunca yağış beklenmediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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