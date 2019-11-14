Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

14.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:24

Antalya ve çevresinde bu gece kuvvetlenecek sağanağın yarın öğleden sonraya kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya merkezle Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde bu gece saatlerinde gök gürültülü sağanağın yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor. Yağışın yarın öğleden sonraya kadarki periyotta etkili olacağı (30-60 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA