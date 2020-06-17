Meteorolojiden Ankara için sağanak ve dolu uyarısı Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da öğleden sonra görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın aralıklarla kuvvetli olacağı ve yerel dolu yağışları meydana getireceği öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA