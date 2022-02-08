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Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı

AA, İsa Toprak - Güncel
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Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

ANKARA (AA) - Ankara'da akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam itibarıyla görülecek yağışların genelde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Meteoroloji, Ankara, kar, Güncel, Haber

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