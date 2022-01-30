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Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı

AA, Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra orta kuvvete kar yağışı beklendiğini bildirdi.

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra orta kuvvete kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Ankara, kar, Güncel, Haber

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