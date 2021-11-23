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Meteorolojiden Aliağa İçin Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteorolojiden Aliağa İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aliağa'nın hafta boyunca sağanak yağışlı bir havanın etkisi altında olacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgilere göre Aliağa'da yağışların hafta sonuna kadar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak halinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ila 19 dereceler arasında değişiklik gösterecek.

Yetkililer, kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği ani sel, Su Baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ALİAĞA'DA TAHMİN EDİLEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava raporuna göre Aliağa'da tahmin edilen beş günlük hava durumu şöyle olacak;

23 Kasım 2021 Salı: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 17, en düşük 12 derece,

24 Kasım 2021 Çarşamba: Hava kuvvetli sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 15, en düşük 11 derece,

25 Kasım 2021 Perşembe: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 17, en düşük 8 derece,

26 Kasım 2021 Cuma: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 17, en düşük 8 derece,

27 Kasım 2021 Cumartesi: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 13, en düşük 9 derece olacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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