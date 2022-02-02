Meteorolojiden Akdeniz ve Ege için fırtına uyarısı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden, Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Ege'de ise geceden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise halen güney yönlerden devam eden fırtınaya ek olarak bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Kuzey Ege'de cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.