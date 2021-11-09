Meteorolojiden Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı

Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinin Toroslar kesiminde yarın kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli yer yer tam fırtına esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 11 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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