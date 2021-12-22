Meteorolojiden Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay için zirai don uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay için zirai don uyarısı

Meteorolojiden Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay için zirai don uyarısı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar hafif ve orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi.

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar hafif ve orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don tahmin ediliyor.

Bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar devam edecek zirai don riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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