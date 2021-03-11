Meteorolojiden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için zirai don uyarısı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 11-14 Mart arasında hafif şiddette don olayı bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin iç kesimlerinde hafif şiddette don olayı öngörülüyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 11-14 Mart'ta yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu