Meteorolojiden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için zirai don uyarısı
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Meteorolojiden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için zirai don uyarısı

12.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:14
Meteorolojiden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için zirai don uyarısı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 18-23 Şubat arasında hafif ve orta şiddette don olayı bekleniyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 18-23 Şubat arasında hafif ve orta şiddette don olayı bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette don olayı öngörülüyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 18-23 Şubat'ta yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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